إحداث لجنة دائمة لدعم التعاون العلمي بين تونس وبريطانيا

قررت تونس وبريطانيا إحداث لجنة دائمة لدعم التعاون العلمي بينهما، تضم ممثلين عن وزارتي التعليم العالي وجامعتيهما بكلا البلدين وذلك في أعقاب جلسة عقدت بتونس وحضرها وزير التعليم العالي سليم خلبوس والوزير البريطاني المكلف بشمال افريقيا والشرق الأوسط أليستير بورت.





وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن تكوين اللجنة التي تضم 30 عضوا من الجانبين يهدف الى تعزيز فرص التعاون بين تونس والمملكة المتحدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي . وذكر، أن اللجنة ستعمل على استكشاف كل فرص التعاون المتاحة وستركز قنوات للتواصل الدائم بين الجامعات في تونس ونظيراتها البريطانية بهدف الاستفادة من خبراتها في البحث والتعليم العالي.





وتوقع الوزير أن يدعم اجراء تركيز هذه اللجنة مكانة اللغة الأنقليزية في التدريس بالجامعات التونسية، مؤكدا حرص تونس على الانتفاع من كفاءات الجامعات البريطانية في تحسين تدريس هذه اللغة التي أضحت لغة العلوم والأعمال في العالم وفق تعبيره.





من جهته، أكد الوزير البريطاني المكلف بشمال افريقيا والشرق الأوسط، أن زيارته ترمي الى ارساء تعاون مربح للجانبين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، معتبرا أن تطوير البحث العلمي يتجاوز تعلم الأنقليزية الى اكتساب عدة مهارات غير تقنية كالفكر النقدي .



