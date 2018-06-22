الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل تطورا إيجابيا بنسبة 67 بالمائة موفى شهر ماي 2018

سجل الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري تطورا إيجابيا بنسبة 67 بالمائة حيث مكّنت العائدات من العملة الأجنبية من تغطية الواردات وتوفير رصيد إيجابي بلغ 9ر70مليون دينار إلى موفى شهر ماي 2018 مقابل 6ر47 مليون دينار بنفس الفترة من سنة 2017.





ووفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بلغت صادرات منتجات الصيد البحري إلى موفى شهر ماي لسنة 2018 نحو 7ر9353 طن بقيمة 1ر175 مليون دينار مقابل 4ر7492 طن بقيمة 5ر128 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 حيث سجلت إرتفاعا من حيث الكمية بنحو 3ر1861 طن

(84ر24 بالمائة) ومن حيث القيمة بـ 6ر46 مليون دينار (32ر36 بالمائة).





وقد بلغت صادرات سلطعون البحر إلى موفى شهر ماي 2018 نحو 900 طن بقيمة 8ر5 مليون دينار مقابل 3ر77 طن بقيمة 48ر0 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017.





وتوزعت الصادرات التونسية على37 وجهة حيث انفردت العشر دول الأولى ب7ر96 بالمائة من قيمة الصادرات الجملية منها إيطاليا بـ 48 بالمائة ويعود هذا لإرتفاع قيمة تصدير الرخويات إلى موفى شهر ماي من سنة 2018 ب1ر11 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.





وتتوزع أهم الوجهات من حيث نسبة القيمة على النحو التالي:

· ايطاليا : 48 بالمائة

· اسبانيا : 22 بالمائة

· كندا : 8 بالمائة

· الأردن : 6 بالمائة

· اليونان : 4 بالمائة

· السعودية : 3 بالمائة

· ليبيا وفرنسا وتيلندا 2 بالمائة لكل بلد