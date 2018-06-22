٨ معلومات عن أحمد فلوكس في عيد ميلاده

يحتفل الفنان الشاب أحمد فلوكس، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده السابع والثلاثين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عن فلوكس:-



١- ولد أحمد فلوكس في الثاني والعشرين من يونيو



١٩٨١.

٢- والده هو الفنان فاروق فلوكس، ووالدته تركية الأصل.





٣- بدأ فلوكس حياته الفنية في عام 2002 من خلال التلفزيون في دور صغير في مسلسل "رجل في زمن العولمة" مع الفنان صلاح السعدني.





٤- قدم أول بطولة سينمائية له مع المخرج هاني جرجس فوزي في فيلم "علاقات خاصة" في عام 2007.





٥- رسب فلوكس في اختبارات معهد الفنون المسرحية، ورفض وساطة أبيه.





٦- تزوج فلوكس من سيدة مغربية تٌدعى رابيعة ثم طلقها في عام ٢٠١١.





٧- لديه ابن واحد يٌدعى سيف الدين يعيش في الإمارات مع والداته.





٨- شارك فلوكس في العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة كان آخرها مسلسل "الأب الروحي".



