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٨ معلومات عن أحمد فلوكس في عيد ميلاده

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:57 ص
٨ معلومات عن أحمد فلوكس في عيد ميلاده
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شيماء عطية
 


يحتفل الفنان الشاب أحمد فلوكس، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده السابع والثلاثين.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عن فلوكس:-


١- ولد أحمد فلوكس في الثاني والعشرين من يونيو 


١٩٨١.

٢- والده هو الفنان فاروق فلوكس، ووالدته تركية الأصل.


٣- بدأ فلوكس حياته الفنية في عام 2002 من خلال التلفزيون في دور صغير في مسلسل "رجل في زمن العولمة" مع الفنان صلاح السعدني.


٤- قدم أول بطولة سينمائية له مع المخرج هاني جرجس فوزي في فيلم "علاقات خاصة" في عام 2007.


٥- رسب فلوكس في اختبارات معهد الفنون المسرحية، ورفض وساطة أبيه.


٦- تزوج فلوكس من سيدة مغربية تٌدعى رابيعة ثم طلقها في عام ٢٠١١.


٧- لديه ابن واحد يٌدعى سيف الدين يعيش في الإمارات مع والداته.


٨- شارك فلوكس في العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة كان آخرها مسلسل "الأب الروحي".


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