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هكذا سخر هنيدي من هزيمة الأرجنتين في المونديال (صورة)

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:29 ص
هكذا سخر هنيدي من هزيمة الأرجنتين في المونديال (صورة)
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شيماء عطية
 

سخر الفنان محمد هنيدي، من هزيمة منتخب الأرجنتين لكرة القدم أمام نظيره الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ضمن مبارايات الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.


ونشر "هنيدي" عبر موقع التغريدات "تويتر" صورة له من فيلم "وش إجرام"، وغرد: "محدش شاف الأرجنتين يا جدعان".

هكذا سخر هنيدي من هزيمة الأرجنتين في المونديال (صورة)
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