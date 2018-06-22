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برلماني: قدر الجيل الحالي تحمل الإصلاح الذي تأخر 40 سنة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:30 ص
برلماني: قدر الجيل الحالي تحمل الإصلاح الذي تأخر 40 سنة
النائب ياسر عمر
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نعيم يوسف
 
قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ تنفيذه في أواخر 2016، ولكن تم وضع البرنامج قبلها بفترة.

وأضاف "عمر"، في لقاء مع برنامج "مساء دريم"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الخميس، أن خطوة تحرير سعر الصرف أثرت على الجميع، وقدر الجيل الحالي، خاصة الطبقة الوسطى أن يتحمل نتيجة الإصلاح الذي تأخر 40 سنة.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مصر بدأت في وقت لم يكن ينفع أن تتأخر في الإصلاح، موضحا، أن أصعب الخطوات هو التعويم، ولكن رفع الدعم عن المحروقات يتم كل عام فقط، وهذا الأمر لن يستمر لأنه أوشكنا على التحرر من الدعم.
المزيد عن: ياسر عمر مساء دريم سعر الصرف الخطة والموازنة
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