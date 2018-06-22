التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وكوستاريكا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يسعى منتخب البرازيل بقيادة نيمار دا سيلفا إلى تحقيق أول فوز لهم في النسخة الحالية من مونديال روسيا، وذلك بعد التعادل الغير مطمئن أمام سويسرا في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس العالم.

تعادل منتخب البرازيل أمام سويسرا بهدف لكل فريق خلال الجولة الأولى، فرغم تقد البرازيل بهدف مبكر سجله فيليب كوتينيو إلا أن السامبا لم يحافظوا على تقدمهم وتلقوا هدف لم يستطيعوا تعويضه.

وفي نفس المجموعة، فاز منتخب صربيا على نظيره كوستاريكا بهدف نظيف في الجولة الأولى ليتصدر المجموعة برصيد ٣ نقاط، وخلفها البرازيل وسويسرا بنقطة لكلا منهما.

ويحاول المنتخب البرازيلي أن يخطف الثلاث نقاط من لقائه اليوم أمام كوستاريكا من أجل التأهل للمرحلة التالية من البطولة والوصول للنقطة الرابعة، فالسامبا لديها مجموعة مميزة من اللاعبين مثل كوتينيو وخيسوس ومارسيلو ونيمار.

يتميز لمنتخب الكوستاريكي بالأداء الجماعي والروح القتالية والانضباط التيكتيكي ولديهم حارس مرمى مميز ومعروف للجميع وهو كيلور نافاس حارس ريال مدريد.

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وكوستاريكا:

- منتخب البرازيل: "أليسون، دانيلو، تياجو سيلفا، ميراندا، مارسيلو، كاسيميرو، باولينيو، فيليب كوتينيو، نيمار، جابريال جيسوس".

- منتخب كوستاريكا: "كيلور نافاس، فرانشيسكو كالفو، أوسكار درواتي، جوني أكوستا، جيانكارلو جونزاليز، كريستيان جامبوا، سيلسو بورخيس، دافيد جوزمان، برايان رويز، جوهان فينيجاس، ماركو أورينا".

موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا:

يستضيف ملعب "سانت بطرسبرج" لقاء البرازيل وكوستاريكا، ذلك اليوم الجمعة والموافق ٢٢ يونيو ٢٠١٨ في تمام الثانية مساء بتوقيت مصر والثالثة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوستاريكا:

من المقرر أن تنقل مباراة البرازيل وكوستاريكا عبر قناة بي إن سبورت ماكس ١، بالإضافة إلى تي آر تي التركية و قناة italia 1 الإيطالية.

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