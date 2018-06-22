توقيت مباراة البرازيل وكوستاريكا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يخوض منتخب البرازيل لقاء صعب للغاية أمام نظيره كوستاريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم.

يدخل نجوم المنتخب البرازيلي المباراة ويريدون الحصول على الثلاث نقاط من أجل حسم التأهل للدور التالي من البطولة، وكان منتخب السامبا قد تعادل أمام سويسرا بهدف لكلا منهما في المباراة الأولى.

ويتصدر منتخب صربيا المجموعة الخامسة برصيد ٣ نقاط يأتي خلفه البرازيل وسويسرا بنقطة واحدة ثم كوستاريكا بدون نقاط.

تلعب مباراة البرازيل وكوستاريكا اليوم الجمعة، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية مساءا بتوقيت مصر وذلك على ملعب "سانت بطرسبرج".

ومن المنتظر أن تذيع قناة "بي إن سبورت ماكس ١" مباراة البرازيل وكوستاريكا بالإضافة إلى قناة "تي آر تي" التركية.

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