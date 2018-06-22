ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توقيت مباراة البرازيل وكوستاريكا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:18 ص
توقيت مباراة البرازيل وكوستاريكا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
طباعة
منى العوضي
 

 

يخوض منتخب البرازيل لقاء صعب للغاية أمام نظيره كوستاريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم.

 

يدخل نجوم المنتخب البرازيلي المباراة ويريدون الحصول على الثلاث نقاط من أجل حسم التأهل للدور التالي من البطولة، وكان منتخب السامبا قد تعادل أمام سويسرا بهدف لكلا منهما في المباراة الأولى.

 

ويتصدر منتخب صربيا المجموعة الخامسة برصيد ٣ نقاط يأتي خلفه البرازيل وسويسرا بنقطة واحدة ثم كوستاريكا بدون نقاط.

 

تلعب مباراة البرازيل وكوستاريكا اليوم الجمعة، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية مساءا بتوقيت مصر وذلك على ملعب "سانت بطرسبرج".

 

ومن المنتظر أن تذيع قناة "بي إن سبورت ماكس ١" مباراة البرازيل وكوستاريكا بالإضافة إلى قناة "تي آر تي" التركية.

 

ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
x
14:00
كوستاريكا
نيجيريا
x
17:00
أيسلندا
صربيا
x
20:00
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 3:40:12 AM