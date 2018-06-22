موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل منتخب البرازيل لقاء غاية في الأهمية أمام كوستاريكا، اليوم الجمعة في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

تقام مباراة البرازيل وكوستاريكا، اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ يونيو في تمام الساعة الثانية مساءا بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب "سانت بطرسبرج".

ومن المقرر أن يتم نقل لقاء البرازيل وكوستاريكا عبر قناة "بي إن سبورت ماكس ١" المشفرة، بالإضافة إلى قنوات أجنبية أخرى منوطة بإذاعة المباريات مجانا مثل "تي آر تي" التركية.

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.