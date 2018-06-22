خاص.. الأهرام يحصل على توقيع "بكار" وينتظر موافقة سموحة









نجح مسؤولو نادي الأهرام سبورت، في الحصول على خدمات رجب بكار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشار مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن بكار وقع عقود انضمامه للأهرام، لمدة ثلاثة أعوام في وجود وكيل أعماله بالساعات الماضية بعد حصوله على وعد بأنهاء كافة الأمور مع فريقه والحصول على الاستغناء الخاص به خلال الموسم المقبل.





وكان الأهرام سبورت، أرسل فاكسًا رسميًا لإدارة الفريق السكندري برئاسة محمد فرج عامر بالتعاقد مع الثنائي رجب بكار والمهدي سليمان حارس المرمى، تاركًا الأمور المادية لسموحة، للحصول على خدماتهم بالموسم الجديد.





وينتظر الأهرام، رد سموحة النهائي بشأن عرضه للحصول على الإستغناء الخاص بـ"بكار" وإعلان التعاقد معه رسميًا بالموسم المقبل.





وكان الأهرام سبورت، أعلن توصله للتعاقد رسميًا مع محمد حمدي ظهير أيسر المصري البورسعيدي، ومحمد مجدي قفشة صانع ألعاب إنبي، ورامي صبري مدافع إنبي، وأحمد خالد مدافع طنطا، في إطار سياسته بتدعيم الفريق بصفقات قوية للمنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.



