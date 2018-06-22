سر ظاهرة المداميك في الهرم الأحمر أو الهرم الوطواط

قال الباحث الأثري أحمد عامر إن الهرم الشمالي أو الهرم الأحمر يقع في مدينة دهشور، والتي توجد جنوب القاهرة بمسافة 40 كم، وهي تقع على الطرف الجنوبي لجبانة "ممفيس".





وسُمي بالهرم الأحمر نظرًا للون حجارته الحمراء المقطوعة من محاجر الجبل الأحمر بالعباسية، وهو أول هرم كامل فى تاريخ عمارة الأهرامات المصرية، ويصل ارتفاعه إلى حوالى 99م، وزاوية ميله 43 درجة.





يتكون الهرم من مدخل ارتفاعه 28م فوق مستوى الأرض في الناحية الشمالية، أما عن الممر الهابط يكون مسافة 60م تحت الأرض ارتفاع ياردة.





وتابع "عامر" أن الردهة هي عبارة عن مكان فسيح لوضع تابوت الملك، والهرم به ثلاث حجرات متشابهة، الأولى ثم ممر، ثم الثانية، والحجرة الثالثة مغلقة وهى حجرة الدفن.





وأهم ما يميز الحجرات الثلاث ظاهرة المداميك، وهي ظاهرة معمارية عبارة عن كتلة حجرية واحدة، ثم بعدها كتله ثانية، حتى تنتهى بشريحة صغيرة.





والمداميك صنعها المصري القديم اعتقادًا منه أن الملك يصعد عليها كي يأخذ الأوامر من الإله ثم يهبط للشعب كي يبلغهم هذه الأوامر، في فكرة قريبة من تلقي الوحي.





والهرم الأحمر هو أعلى الأهرامات الثلاث الرئيسية في دهشور، وبانيه هو الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة، المعروفة ببناة الأهرام.





ويعد الهرم الأحمر ثالث أكبر هرم مصري بعد هرمي خوفو وخفرع اللذان بنيا بعد ذلك في مدينة الجيزة.



