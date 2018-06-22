الليلة.. مارتن جاريكس وكاظم الساهر يفتتحان مهرجان موازين في دورته الـ17 (صور)





ينطلق اليوم الجمعة مهرجان موازين الدولي فى دورته الـ17 والذي يقام فى الفترة من 22 إلى 30 يونيو 2018 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويستعد المهرجان الذى يعتبر أهم وأضخم حدث موسيقي في أفريقيا والشرق الأوسط، لاستقبال عدد كبير من أكبر النجوم العالميين والمغاربة، على 6 مسارح بالرباط وسلا على مدار 9 أيام تحت رسالة التسامح.





ويفتتح الليلة مسرح السويسي المخصص للنجوم الأجانب الدي جى رقم واحد في بريطانيا مارتن جاريكس، كما يفتتح مسرح النهضة المخصص للنجوم العرب الفنان كاظم الساهر.





يذكر أن مسرح السويسى سيضم تشكيلة من نجوم الأغنية العالمية، برونو مارس "الولايات المتحدة الأمريكية"، والثنائي الشهير ذو شينسموكرز "الولايات المتحدة الأمريكية"، والفنان المتميز جاميروكي "بريطانيا"، والمجموعة الأسطورية تكساس "بريطانيا"، والأسطورة لويس فونسي "بورتو ريكو"، وأيضا نيسكا "فرنسا" ودامسو "جمهورية الكونغو الديموقراطية".





أما مسرح النهضة سيغني عليه ملحم زين "لبنان"، والمطربة رويدا عطية "سوريا"، والمطربة بوسي "مصر"، والفنان محمد حماقي "مصر"، وأمير دندن "فلسطين"، ووائل جسار "لبنان"، والمطرب أحمد شيبة "مصر"، وصابر الرباعي "تونس"، ونانسي عجرم "لبنان"، وأحلام "الإمارات".







