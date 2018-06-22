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خبير اقتصادي: قطاع الأدوية لا يتأثر بالأزمات لهذا السبب

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:00 ص
خبير اقتصادي: قطاع الأدوية لا يتأثر بالأزمات لهذا السبب
إيهاب سعيد
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نعيم يوسف
 
أكد إيهاب سعيد، الخبير الاقتصادى، وخبير أسواق المال، إن قطاع الأدوية لا يتأثر بالأزمات لأنه قطاع استراتيجي، والطلب عليه ثابت.

وأضاف "سعيد"، في لقاء مع برنامج "أسواق وأعمال"، المذاع على قناة "ON Live" الفضائية، الخميس، أنه لا يوجد قطاع أدوية قوي في البورصة، لأن الأسهم الخاصة بهذا القطاع عبارة عن حصص تابعة لصناديق، ومؤسسات محتفظة بها انتظارا للعائد الدوري الذي يحصلون عليه.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن قطاع الأغذية، هو قطاع استراتيجي أيضا، ولكنه تأثر بتغيير سعر الصرف، وتعويم الجنيه، ولكن أدائه إيجابي مقارنة بباقي قطاعات السوق.

ولفت إلى أن قطاع مواد البناء هو أكثر المتضررين، لأن الطلب يقل عليه، ولولا المشروعات القومية ومشاريع وزارة الإسكان كان قد حدث ركودا شديدا في هذا القطاع.
المزيد عن: مواد البناء المشروعات القومية البورصة الأدوية
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