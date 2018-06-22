ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شمايكل الأب: أريكسن أفضل من نيمار (صورة)

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:33 ص
شمايكل الأب: أريكسن أفضل من نيمار (صورة)
طباعة
ريهام عبد المحسن
 


كشف بيتر شمايكل حارس الدنمارك الأسطوري بأن مواطنه كريستيان إيركسن أفضل من البرازيلي نيمار دا سيلفا أغلى لاعب في العالم.


وقال بيتر شمايكل عبر تغريدة على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي تويتر عقب نهاية مباراة الدنمارك وأستراليا: "أفضل الحصول على إيركسن بدلًا من نيمار في فريقي".


وأجرى شمايكل استفتاء عبر حسابه على تويتر ووجهه للجماهير سؤالًا عن اللاعب الذي يفضلونه من الثنائي إيركسن ونيمار وشارك في الاستفتاء أكثر من 15 ألف شخص حتى الآن وكانت الأفضلية للاعب الدنماركي بنسبة 53 بينما حصل اللاعب البرازيلي على 47%.


يذكر أن إيركسن ساهم في فوز بلاده في المباراة الأولى على منتخب بيرو وسجل الهدف الأول لبلاده اليوم في مرمى أستراليا في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 Image may contain: one or more people and text

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
x
14:00
كوستاريكا
نيجيريا
x
17:00
أيسلندا
صربيا
x
20:00
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 3:40:12 AM