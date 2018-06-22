شمايكل الأب: أريكسن أفضل من نيمار (صورة)





كشف بيتر شمايكل حارس الدنمارك الأسطوري بأن مواطنه كريستيان إيركسن أفضل من البرازيلي نيمار دا سيلفا أغلى لاعب في العالم.





وقال بيتر شمايكل عبر تغريدة على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي تويتر عقب نهاية مباراة الدنمارك وأستراليا: "أفضل الحصول على إيركسن بدلًا من نيمار في فريقي".





وأجرى شمايكل استفتاء عبر حسابه على تويتر ووجهه للجماهير سؤالًا عن اللاعب الذي يفضلونه من الثنائي إيركسن ونيمار وشارك في الاستفتاء أكثر من 15 ألف شخص حتى الآن وكانت الأفضلية للاعب الدنماركي بنسبة 53 بينما حصل اللاعب البرازيلي على 47%.





يذكر أن إيركسن ساهم في فوز بلاده في المباراة الأولى على منتخب بيرو وسجل الهدف الأول لبلاده اليوم في مرمى أستراليا في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.