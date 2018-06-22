رئيس الوزراء الجزائري يدعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2019.





وقال أويحيى (65 سنة)، في خطاب أمام المجلس الوطني للحزب: "إنني لسعيد إذ أسجل اليوم أن مجلسنا الوطني يعتزم دعوة الـمجاهد عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستمرار في أداء مهمته وتضحيته في خدمة الجزائر".





وأضاف: "التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد دعمه لبوتفليقة من أجل الاضطلاع بعهدة جديدة كرئيس للجمهورية".





ويعد أويحيى من المقربين من الرئيس بوتفليقة (81 سنة)، فقد عينه 3 مرات رئيسا للوزراء، كما عمل مديرا لديوان الرئاسة بين عامي 2014 و2017، وترأس الحكومة عام 1997 في عهد الرئيس السابق اليامين زروال.





ويقود أو يحيى الحكومة الحالية بالتحالف مع جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس بوتفليقة ومرشحه في الانتخابات القادمة، حسبما أعلن أمينه العام جمال ولد عباس في عدة مناسبات.





ورغم أن ظهور بوتفليقة أصبح نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك وأثرت على قدرته في الكلام، لكنه حضر حدثين بشكل بارز في شهري أبريل ومايو الماضيين.



