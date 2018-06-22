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باحث في الشأن التركي: نجاح أردوغان هذه المرة انتصار بطعم الخسارة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:17 ص
باحث في الشأن التركي: نجاح أردوغان هذه المرة انتصار بطعم الخسارة
كرم سعيد
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نعيم يوسف
 
قال كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، أوفر من منافسيه، بحكم سيطرة حزبه على مؤسسات الدولة التركية.

وأضاف "سعيد"، في مداخلة مع قناة ON Live الفضائية، الخميس، أن فوز أردوغان هذه المرة سيكون انتصار بطعم الخسارة، نظرا لانخفاض شعبيته، وهناك العديد من التحديات عليه حلها، مثل الاحتقان الذي وصل إلى الذورة في المجال السياسي التركي.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك أيضا ملف حريات الصحافة، حيث تم اعتقال أكثر من 300 صحفي، وغلق عشرات الصحف، ولا يوجد حصانات للمحامين، إضافة لملف الأكراد الذين تعرضوا لمظلومية شديدة.
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