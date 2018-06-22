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خاص.. خالد كمال مديرا فنيا لدمياط خلفا لميكا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:09 ص
خاص.. خالد كمال مديرا فنيا لدمياط خلفا لميكا
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خالد عرابي
 

أنهى مجلس إدارة نادي دمياط إجراءات التعاقد مع خالد كمال المدير الفني السابق للشرقية خلفا لأسامة ميكا الذي كان قد تعاقد مع دمياط مؤخراً.


كما تم الاستقرار على الاستعانة بأحمد الضيظوي المدير الفني السابق للفنار كمدربا عاما، وقدري الصعيدي كمدرب مساعد.

ويضم التشكيل النهائي للجهاز الفني لدمياط كلاً من : خالد كمال مديرا فنيا، والضيظوي مدرب عام، والصعيدي مدرب مساعد، وأحمد مسلم مدرب حراس مرمي، وهشام بزوم مديرا اداريا ، وشادي قويمة مشرفا عاما علي الكرة، وحلمي الوصيف للعلاج الطبيعي ، وطاهر الجوادي مدرب احمال ، وأحمد عبد القادر طبيب

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