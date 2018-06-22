خبير اقتصادي: هناك ركود حاد في سوق العقارات



وأضاف "سعيد"، في لقاء مع برنامج "أسواق وأعمال"، المذاع على قناة "ON Live" الفضائية، الخميس، أن هذه الاستثمارات يجب أن تدخل مجالات أخرى غير الطاقة، مثل الاستثمار العقاري، وغيره.



وشدد على أن هناك ركودًا حادًا في القطاع العقاري، موضحا أن المقبلين على شراء الوحدات يشترون فقط "إيصالات" وليس وحدات، ويأملون في أن تزيد أسعار الوحدات.

قال إيهاب سعيد، الخبير الاقتصادى، وخبير أسواق المال، إن استمرار الحكومة على نهج الإصلاح الاقتصادي سيعزز من الاستثمارات في مصر، لافتا إلى أن 8 مليار دولار ليست هي الاستثمارات المطلوبة ونريد 14 مليار دولار كاستثمارات.