رضا عبد العال يحرج مجدي عبد الغني:"إنتو مش حاسين بالجماهير"

انتقد رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، اختيارات الأرجنتيني هيكتور كوبر لقائمة منتخب مصر، مؤكدًا أن اتحاد الكرة لا يشعر بالجمهور المصري.

قال عبد العال، خلال تصريحاته لبرنامج "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "يجب على هيكتور كوبر تغيير تشكيلة منتخب مصر بالكامل أمام السعودية، هناك مشكلة كبيرة في اختيارات القائمة فكيف يتم ضم مهاجم واحد!".

تابع حديثه: "عدم وجود لجنة فنية في اتحاد الكرة هو سبب من أسباب ظهورنا بشكل ضعيف في مباريات المونديال".

ووجه عبد العال حديثه لمجدي عبد الغني قائلا: " كيف تتواجد أنت وحازم إمام في المنتخب ولا تتناقشوا مع كوبر عن مسألة ضمه لمهاجم واحد؟ إنتو مش حاسين بالجماهير".