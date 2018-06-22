ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رضا عبد العال يحرج مجدي عبد الغني:"إنتو مش حاسين بالجماهير"

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:52 ص
رضا عبد العال يحرج مجدي عبد الغني:إنتو مش حاسين بالجماهير
طباعة
منى العوضي
 

 

انتقد رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، اختيارات الأرجنتيني هيكتور كوبر لقائمة منتخب مصر، مؤكدًا أن اتحاد الكرة لا يشعر بالجمهور المصري.

 

قال عبد العال، خلال تصريحاته لبرنامج "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "يجب على هيكتور كوبر تغيير تشكيلة منتخب مصر بالكامل أمام السعودية، هناك مشكلة كبيرة في اختيارات القائمة فكيف يتم ضم مهاجم واحد!".

 

تابع حديثه: "عدم وجود لجنة فنية في اتحاد الكرة هو سبب من أسباب ظهورنا بشكل ضعيف في مباريات المونديال".

 

ووجه عبد العال حديثه لمجدي عبد الغني قائلا: " كيف تتواجد أنت وحازم إمام في المنتخب ولا تتناقشوا مع كوبر عن مسألة ضمه لمهاجم واحد؟ إنتو مش حاسين بالجماهير".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
x
14:00
كوستاريكا
نيجيريا
x
17:00
أيسلندا
صربيا
x
20:00
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 3:40:02 AM