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'الصحفيين' تنتهي من صياغة ملاحظاتها حول قانون تنظيم الصحافة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:50 ص
'الصحفيين' تنتهي من صياغة ملاحظاتها حول قانون تنظيم الصحافة
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اللجنة التي شكلها مجلس النقابة خلال اجتماعه أول أمس، لصياغة ملاحظاتها حول قامون تنظيم الصحافة، انتهت من إعداد تقريرها المُفصل عن المواد المُعترض عليها من جانب مجلس النقابة، والمواد المُقترحة البديلة لها.


وأضاف في تصريحات صحفية، أن أبرز تلك المواد: إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر واستبداله بالغرامات والكفالات، ومد السن الوجوبي للصحفيين حتى 65 عامًا، وعدم عزل رؤساء  التحرير بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة.

 
وأكد "عبدالرحيم" أن هذا التقرير سوف يُقدم لمجلس النقابة في اجتماعه المقبل، والمقرر له غدًا السبت لاعتماده، وذلك تمهيدًا لإرساله إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



يذكر أن اللجنة مُشكلة من أعضاء المجلس: "جمال عبدالرحيم، حاتم زكريا، أيمن عبدالمجيد، محمد سعد عبدالحفيظ".



وكان مجلس النقابة عقد اجتماعًا أول أمس الأربعاء، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، مما أثار حالة من الغضب وسط الجماعة الصحفية.
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