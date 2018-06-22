جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان بمائة ألف دولار للأطفال المهاجرين





تبرع نجم هوليوود الشهير جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين بمبلغ مائة ألف دولار لمركز شباب حقوق الأطفال المهاجرين.

وأشار موقع " ديلي ميل " أن كلوني زوجته قررا بذل كل جهودهما لمساعدة الأطفال المهاجرين الذين انفصلوا عن عائلاتهم.