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جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان بمائة ألف دولار للأطفال المهاجرين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:48 ص
جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان بمائة ألف دولار للأطفال المهاجرين
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تبرع نجم هوليوود الشهير جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين بمبلغ مائة ألف دولار لمركز شباب حقوق الأطفال المهاجرين.
 
وأشار موقع " ديلي ميل " أن كلوني زوجته قررا بذل كل جهودهما لمساعدة الأطفال المهاجرين الذين انفصلوا عن عائلاتهم.
 
وتبرع الزوجان بهذا المبلغ الضخم من أجل المنظمة غير الربحية، حيث اتخذا القرار بعد أن أكدا أنهما لا يمكنهما تجاهل ما يحدث وعدم فعل أي شيء في مواجهة أزمة اللاجئين.
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