تعرف على ملخص أحداث اليوم الثامن في المونديال





أسدل الستار على اليوم الثامن من بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، بعد أن انتهت فعاليات مباريات اليوم الثلاث (الدانمارك X إستراليا - فرنسا X بيرو - الأرجنتين X كرواتيا).





ويلقي لكم "الفجر الرياضي" الضوء علي أبرز أحداث هذا اليوم الحافل، علي النحو التالي :





*الدانمارك X إستراليا :





انتهت مباراة المنتخب الدانماركي مع نظيره الأسترالي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بالجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، في كأس العالم 2018 في روسيا.





سجل هدف الدانمارك كريستيان إيركسن الذي يقدم موسمًا رائعًا للغاية، بينما سجل هدف إستراليا جيديناك من ركلة جزاء، لتصبح الركلة الثانية التي ينجح في تسجيلها بالمونديال.





ليصبح المنتخب الدانماركي 4 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر فرنسا برصيد 6 نقاط، بينما تحل إستراليا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.





*فرنسا تقضي على بيرو وتتأهل لثمن النهائي :





حقق المنتخب الفرنسي فوزاً غالياً علي نظيره البيروفي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في كأس العالم 2018 بروسيا.





وجاء هدف المباراة الوحيد بأقدام المهاجم الشاب كيليان مبابي ذو ال19 عام فقط، وحصل بول بوجبا نجم وسط الديوك الفرنسية علي رجل المباراة، كما لعب هوجو لوريس 100 مباراة له مع منتخب بلاده فرنسا.





*القطار الكرواتي يدهس الأرجنتين وميسي "حاضر غائب" :





نجح المنتخب الكرواتي في سحق نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف نظيفة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة، في كأس العالم 2018 بروسيا.





وجاء هدف المباراة الأول بسبب خطأ فادح من حارس مرمى الأرجنتين ويلي كاباييرو استغله ريبيتش، ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني، واختتم إيفان راكيتيتش المباراة بالهدف الثالث.





وشهدت هذه المباراة حضور أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا، الذي كان متحمسًا ومساندًا لليونيل ميسي، ولكنه صُدم بعدما بدأت المعركة وقضي الكرواتيين علي الأرجنتين.





وقد شهدت المباراة تألق ملحوظ لنجم وسط ريال مدريد وكرواتيا لوكا مودريتش، فضلاً عن نجم وسط برشلونة وكرواتيا إيفان راكيتيتش، وبوجه عام تألق كافة لاعبي منتخب كرواتيا.





علي العكس، ظهر لاعبو منتخب التانجو بأداء مخيب للآمال، ولم يشفع وجود ليونيل ميسي في المباراة، بل إنه كان أشبه ما يكون بالحاضر الغائب، ولم يكن له أي دور مؤثر لصالح الأرجنتين.



