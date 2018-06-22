بعد نكسة المونديال.. تعرف على ارتباطات مصر الدولية

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، خروجًا مخيبًا للأمال من نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا، بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.

وتلقى المنتخب الوطني هزيمتين أمام الأوروجواي بهدف دون رد، وأمام روسيا بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتأكد خروجه رفقة السعودية، دون النظر لمباراتهما معًا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويرصد "الفجر الرياضي" أهم مباريات مصر الدولية عقب الخروج من المونديال من خلال التقرير الآتي

ينتظر الفراعنة، استكمال التصفيات النهائية والمؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

وكانت قرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي أجريت بالعاصمة الجابونية ليبرافيل نهاية العام الماضي، أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني بالمجموعة العاشرة من التصفيات رفقة كلًا من تونس، وسوازيلاند، والنيجر.

وخاض المنتخب الوطني لقاء وحيد بتلك المجموعة والتي تلقى خلالها هزيمة أمام المنتخب التونسي بهدف دون رد، فيما قرر الكاف تأجيل الجولة الثانية من شهر مارس إلى شهر سبتمبر المقبل بسبب ارتباطات تونس ومصر، بالمشاركة في نهائيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر نظيره النيجر في الفترة من 3: 11 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات.

الجولة الثالثة: مصر _ سوازيلاندا من 8 : 16 أكتوبر.

الجولة الرابعة: سوازيلاندا _ مصر من 21 : 26 أكتوبر.

الجولة الخامسة: مصر _ تونس من 12 : 20 نوفمبر.

الجولة السادسة: النيجر _ مصر من 18 : 26 مارس 2019.