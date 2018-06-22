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"الزراعة": حصتنا المائية محدودة ويجب التخلص من الري بالغمر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:16 ص
الزراعة: حصتنا المائية محدودة ويجب التخلص من الري بالغمر
حامد عبدالدايم
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نعيم يوسف
 
قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر تعاني من مشكلة مياه، وكان لابد من التخلص من الري بالغمر، لأن حصتنا محدودة، والزراعة تستهلك حوالي 75% من هذه الحصة.

وأضاف "عبدالدايم"، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أن الري بالغمر يؤدي لمشاكل في التربة، وبعض الأمراض في المحاصيل، وبالنسبة للأصناف التي تستهلك كميات كبيرة من المياة مثل الأرز، فهناك أصناف سيتم تعميمها السنوات المقبلة تستهلك كميات أقل من المياه.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يمكن الاستفادة بالمياه في تربية الأسماك.
المزيد عن: وزارة الزراعة حامد عبد الدايم الري بالغمر الري
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