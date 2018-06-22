أبوريدة يستفسر من كوبر عن حقيقة تدريب الجزائر

حرص هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على عقد جلسة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب مران الفريق مساء أمس استعدادًا لمواجهة السعودية، بنهائيات كأس العالم.

واستفسر أبوريدة من كوبر، حقيقة اتفاقه مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتولي مسئوليته عقب نهائيات المونديال، وهو ما نفاه الأخير مؤكدًا التزامه بالتواجد مع الفراعنة.

وتطرق كوبر للحديث مع أبوريدة، حول مستقبله مع الفراعنة مؤكدًا أنه يمتلك العديد من العروض للرحيل ومن حقه تحديد مصيره خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك كوبر، العديد من العروض يعد أبرزها من نادي الهلال السعودي ومنتخب السعودية، والمنتخب الإماراتي والجزائري.

وكان كوبر، نجح في قيادة المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، إلا أنه تأكد خروجه من الدور الأول بعد تلقيه هزيمتين أمام الأوروجواي بهدف دون رد، وأمام روسيا بثلاثية مقابل هدف وحيد.