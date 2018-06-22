ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبوريدة يستفسر من كوبر عن حقيقة تدريب الجزائر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:23 ص
أبوريدة يستفسر من كوبر عن حقيقة تدريب الجزائر
طباعة
محمد الصو
 

 

حرص هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على عقد جلسة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب مران الفريق مساء أمس استعدادًا لمواجهة السعودية، بنهائيات كأس العالم.

 

واستفسر أبوريدة من كوبر، حقيقة اتفاقه مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتولي مسئوليته عقب نهائيات المونديال، وهو ما نفاه الأخير مؤكدًا التزامه بالتواجد مع الفراعنة.

 

وتطرق كوبر للحديث مع أبوريدة، حول مستقبله مع الفراعنة مؤكدًا أنه يمتلك العديد من العروض للرحيل ومن حقه تحديد مصيره خلال الفترة المقبلة.

 

ويمتلك كوبر، العديد من العروض يعد أبرزها من نادي الهلال السعودي ومنتخب السعودية، والمنتخب الإماراتي والجزائري.

 

وكان كوبر، نجح في قيادة المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، إلا أنه تأكد خروجه من الدور الأول بعد تلقيه هزيمتين أمام الأوروجواي بهدف دون رد، وأمام روسيا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

 

المزيد عن: مصر كوبر كأس العالم رياضة تدريب الجزائر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
x
14:00
كوستاريكا
نيجيريا
x
17:00
أيسلندا
صربيا
x
20:00
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 1:30:01 AM