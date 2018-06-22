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اتحاد الكرة: أجلنا الحديث عن تجديد عقد كوبر لما بعد المونديال

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:18 ص
اتحاد الكرة: أجلنا الحديث عن تجديد عقد كوبر لما بعد المونديال
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منى العوضي
 

 

أكد مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصري، أن مسألة تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر مع المنتخب قد تم تأجيلها لما بعد المونديال.

 

قال عبد الغني، خلال حديثه لبرنامج "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "بالنسبة للخسارة أمام روسيا وأروجواي فهو أمر طبيعي، فالمفاجآت في الكرة واردة بدليل عدم تأهل إيطاليا وهولندا للمونديال".

 

تابع: "تم تأجيل الحديث عن تجديد عقد هيكتور كوبر لما بعد المونديال، فهذا ليس وقت التحدث عن ذلك".

 

جدير بالذكر فأن منتخب مصر قد خسر أمام أوروجواي بهدف نظيف، وهزم من روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتبقى له مباراة أمام السعودية يوم 25 يونيو.

 

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