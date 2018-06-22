أستاذ علاقات دولية: نشهد حرب أهلية سياسية في أمريكا بطلها "ترامب"



وأضاف "غريب"، في مداخلة مع قناة ON Live الفضائية، الخميس، أنهم يشهدون حرب أهلية سياسية في الولايات المتحدة، بين المؤسسة والرئيس ترامب وأنصاره، ومن المثير أن يبعث الرئيس الأمريكي مستشاره لتنفيذ لقاء بين رئيسي روسيا وأمريكا.



وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك مؤشرات أن ترامب يرغب في عقد هذه القمة، وهناك عدد من المحللين الأمريكيين يرون أن مصلحة أمريكا تتطلب تحسين العلاقات مع روسيا، مثل منع الانتشار النووي، وملف كوريا الشمالية، وسوريا، وملفات أخرى.

قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب في وقت سابق عن رغبته في تحسين العلاقات مع روسيا، والرئيس الروسي استجاب لذلك ولكن حدثت عدة ظروف، أهمها الاتهام بالتواطؤ بين روسيا وحملة ترامب.