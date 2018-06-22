الصحف الكرواتية: حطمنا الأرجنتين.. وداعًا ميسي

احتفلت الصحف والبوابات الإلكترونية الكرواتية بتأهل منتخب بلادها لدور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على نظيره الأرجنتيني اليوم الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات بالمونديال.





وحسم منتخب كرواتيا تأهله رسميا للأدوار الإقصائية، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب أيسلندا، الذي يواجه نظيره النيجيري (متذيل الترتيب) بلا رصيد من النقاط، غدا الجمعة في الجولة ذاتها، في حين تجمد رصيد منتخب الأرجنتين عند نقطة واحدة في المركز الثالث بعد خوضه مباراتين.





وكتبت صحيفة (24 ساتا) اليومية "وداعا ليو ميسي! كرواتيا تحطم الأرجنتين إلى أجزاء. تلاعبنا بالأرجنتينيين وينبغي عليهم أن يشعروا بالسعادة لتسجيلنا ثلاثة أهداف فقط في شباكهم".





أوضحت الصحيفة "لم يستطع ميسي الذي اتسم أداؤه بالعصبية القيام بأي شيء لنتأهل إلى الدور المقبل".





وتابعت "قدمت كرواتيا درسا في فنون كرة القدم للأرجنتين"، ووجهت الصحيفة حديثها إلى ميسي قائلة "عليك أنت تذهب وتقاتل أمام نيجيريا في الجولة الأخيرة بالمجموعة حتى تصعد لدور الستة عشر".





من جانبها، عنونت صحيفة (يوتارني ليست) الكرواتية "سحر كرواتيا المتوهجة لن يمحى من الذاكرة لعدة أعوام".





أشارت الصحيفة "كرواتيا تصعد للدور الثاني لكأس العالم بعد غياب 20 عاما.. أطاحت بالمنتخب الأرجنتيني بطل العالم السابق وبنجمها الكبير ليونيل ميسي".





وأضافت "كان هذا أحد أعظم انتصاراتنا الكروية في البطولات الكبرى.. إنه إنجاز تاريخي".





في المقابل، قالت صحيفة (فيسيرنيي ليست) "جعلنا ميسي يصاب بالهلع.. كنا نشعر بالقلق من إمكانية تقديمه شيئا سحريا مما يمتلكه - ولكن حدث شيء آخر. انتصار رائع مجيد لكرواتيا ضد الأرجنتين، لنضمن تأهلنا لدور الستة عشر".





أما بوابة (إنديكس إتش آر) الإخبارية فكتبت "كرواتيا أسقطت الأرجنتين.. الانتصار الأعظم لكرواتيا في العشرين عاما الأخيرة".





وحول الأدوار الإقصائية للمونديال، قالت البوابة الإخبارية "كان بإمكان كرواتيا أن تحلم فقط بالتواجد في تلك المرحلة".





ويسعى منتخب كرواتيا لتكرار إنجازه التاريخي في كأس العالم، عندما تأهل للدور قبل النهائي في نسخة المسابقة عام 1998 بفرنسا، التي شهدت حصوله على المركز الثالث.





وترى الجماهير الكرواتية أنه بقيادة صانع الألعاب الرائع لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد، فإن هذا الجيل الذي يمتلك الموهبة يمكنه الآن تكرار هذا الإنجاز.





وشددت صحيفة (نوفي ليست)، التي تتخذ من مدينة رييكا الكرواتية مقرا لها، على أن أداء كرواتيا المذهل "برهن على مدى قدرتها على المضي قدما في المونديال".





أكدت الصحيفة "من الواضح أن هذا الجيل مستعد لتحقيق أعلى الأهداف".



