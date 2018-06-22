محمد حفظي ينفي علاقته بفيلم "حادثة النيل هيلتون"

نفى المنتج محمد حفظي مشاركته كمنتج في فيلم "حادثة النيل هيلتون"، مؤكدًا أنه لا تربطه أي علاقة بالعمل أو القائمين عليه وليس مسئولًا عن عرضه في مهرجان إسرائيلي أو غيره، مطالبًا مروجي الإشاعات حول قيامه بالتطبيع بالتأكد أولًا من صحتها.

ونشر "حفظي" في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" جاء فيه: "علي مدار الأيام الماضية قرأت اتهامات بأنني أقوم بالتطبيع مع اسرائيل لمشاركتي في فيلم "حادثة النيل هيلتون" الذي يقال انه يسيء الي الشرطة المصرية و تم عرضه مؤخرا في مهرجان إسرائيلي، بعد سماع تلك الاتهامات سارعت بتوضيح الامر علي صفحتي علي الفيسبوك و نفيت تماما مشاركتي او مشاركة شركتي وأن لا علاقة لي بإنتاج الفيلم على الإطلاق".





وأضاف: "بالرغم من ذلك تناول برنامج مساء دريم منذ قليل الشائعة نفسها بشكل مهين لشخصي و بتجاهل تام للنفي الذي كتبته عل صفحتي. ان كانوا حاولوا بالفعل الاتصال بي فاشكرهم على ذلك و أودّ من خلال هذه الرسالة إعادة التاكيد بأنني لست شريك واسمي واسم شركتي غير متواجدين علي الإطلاق في اَي مكان بتيتر الفيلم سواء في تيتر النهاية او البداية وأنني لست مسؤولا عن مضمون الفيلم أو عرضه في اسرائيل او اَي مكان اخر.





وتابع: "اتمني من الجهة صاحبة الادعاء أو الإعلاميين الذين يتناولون الخبر أن يتأكدوا من صحته أو على الأقل تقديم المستندات التي تثبت ادعاءهم قبل نشر مثل هذه الاتهامات و انتظر من فريق إعداد البرنامج نشر وإعلان النفي والتكذيب الذي نشرته علي صحفتي ومن خلال هذا البيان".



