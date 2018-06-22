طنطا تصرف نسبة من مستحقات اللاعيبين





قرر نادي طنطا الرياضي برئاسة فائز عريبي صرف مستحقات اللاعبين القدامى، وأيضا نسبة 30% من قيمة عقود اللاعبين عن الموسم الحالي.





على جانب آخر قرر مجلس الإدارة توقيع عقوبة الخصم وقدرها 5 الاف جنيها للاعبين المتغيبين عن حضور التدريبات خلال فترة الإعداد الحالية، وهم اسلام طارق، ومحمد جابر، ومحمد جوده، ومحمد العربي.





يذكر أن عبدالناصر محمد المدير الفني أعطي للفريق راحة سلبية اليوم الجمعة، من التدريبات تمهيدا لبدء المعسكر التدريبي بالإسكندرية يوم السبت استعدادا للموسم المقبل من القسم الثاني.



