عاجل .. تسمم 34 شخصا في حفل زفاف بالغربية (صور)





وتم التعامل مع الحالات وعمل اللازم لها وأخذ عينات من الطعام والمياه من مكان الحدث بمعرفة القسم الوقائي بالإدارة الصحية.



وتماثل الجميع للشفاء بعد أخذ العلاج والمحاليل، ولم يتبق سوى 11 حالة بقسم الباطنة والأطفال جاري علاجهم.

استقبلت مستشفى المحلة العام، 34 حالة تسمم غذائي من قرية العامرية بمركز المحلة الكبرى نتيجة تناول طعام فاسد في حفل زفاف.على الفور، تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى بحضور الدكتور جمال شادي، مدير عام المستشفى، والدكتور رضا توكيل، المدير المناوب ورئيس قسم الاستقبال، والدكتور ناجى علوان، رئيس قسم الطوارئ، وجميع إخصائي الباطنة والأطفال.