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متحدث المترو يكشف بدائل المواطنين بعد إغلاق محطة المرج الجديدة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:22 ص
متحدث المترو يكشف بدائل المواطنين بعد إغلاق محطة المرج الجديدة
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، تفاصيل إغلاق محطة مترو المرج الجديدة، قائلًا إنه تم الإغلاق بناءً على خطة التطوير، وسيستمر لمدة 5 أشهر.

وأضاف "عبدالهادي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "ltc" مساء الخميس، أنهم بدأوا في تطوير الخط الأول، وطوروا 20 قطار مكيف بـ 2 مليار و300 مليون جنيه، وطوروا محطة حدائق المعادي، ومنشية الصدر.

وتابع أنهم سيقوموا بعمل ازدواج للمسافة بين المرج الجديدة والقديمة للتسهيل على المواطنين، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة النقل العام ومحافظة القاهرة وهيئة النقل وإدارة المرور لتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين.
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