عمرو دياب يغني لـ"دينا الشربيني": "حبيبي يا نور العين" (فيديو)

حرص الفنان عمرو دياب، علي التواجد في روسيا برفقة الفنانة دينا الشربيني، لتشجيع منتخب مصر في كأس العالم.

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وحصل "الفجر الفني" علي فيديو للثنائي برفقة أصدقائهم في إحدى الحفلات، حيث ظهر الهضبة، وهو يغني لدينا الشربيني أغنيته الشهيرة" نور العين" وسط أجواء من الرومانسة والمرح.

ويغادر دياب، روسيا خلال الساعات المقبلة استعدادًا لتسجيل أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه شهر أغسطس المقبل.





ويخضع دياب، الأيام المقبلة لجلسة تصوير خاصة بدعاية الألبوم، استعدادًا لطرح البوستر الرسمي له خلال أسبوعين أو أكثر من الأن.





جدير بالذكر أن الهضبة تعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم نادر حمدي، طارق مدكور، حميد الشاعري، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي أل الشيخ، أحمد المالكي، عمرو مصطفي، محمد يحيي، محمد رحيم، وليد سعد، خالد عز.



















