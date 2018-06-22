تعرف على موعد ظهور جهاد جريشة تحكيميا في المونديال

كشفت لجنة الحكام بنهائيات كأس العالم، عن ترشيح الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، لإدارة إحدى مباراتي إنجلترا وباناما، أو كولومبيا وبولندا، ضمن منافسات المونديال.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره البانامي، مساء الأحد المقبل لحساب المجموعة السابعة، بينما يلتقي المنتخب الكولومبي نظيره البولندي، مساء نفس اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بالبطولة.

ويعتبر هذا الظهور الأول للحكم جريشة، عقب تعينه من قبل لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإدارة مباريات كأس العالم المقامة في روسيا، بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.