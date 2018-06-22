نقيب الممثلين يكشف حقيقة صور الفنانين مع لاعبي المنتخب قبل لقاء روسيا (فيديو)

علق الفنان أشرف زك، نقيب المهن التمثيلية على صور الفنانين مع لاعبى المنتخب الوطني قبل لقاء روسيا، مؤكدا أنها صور قديمة.





وأكد خلال مد اخلة هاتفية لبرنامج "مساء دريم" المذاع على فضائية "دريم" أن هناك حملة مدبرة لتشوية الفنانين، لافتًا إلى أن صورة التورتة لمحمد صلاح مع الفنانين كانت في مطار القاهرة وليس كما أشيع أنها من داخل فندق اللاعبين.