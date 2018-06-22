أبرز أخبار التوك شو الخميس 21/6/2018: حقيقة سفر النواب إلى روسيا على نفقة البرلمان ورفع أسعار تذاكر القطارات
الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:02 ص
أمنية فوزي - ندى محمد - جهاد جمال - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
رئيس هيئة السكة الحديد يكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر
أكد المهندس السيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لن يتم تحريك أسعار التذاكر خلال الفترة الجارية، رغم ضرورة رفع الأسعار لكي يتم تقديم الخدمة بكفاءة عالية، خاصة أن أسعار تذاكر القطارات غير المكيفة لم يتم رفعها منذ عام 1998.
الحلبي: القوات المسلحة مستمرة بنجاح كبير في مواجهة الإرهاب بسيناء (فيديو)
علق اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على نتائج البيان رقم "24" للعملية الشاملة سيناء 2018، قائلا إنه يؤكد استمرار نجاح العملية ضد الإرهاب بصورة محترفة ونجاح البعد القانوني بشكل كبير وهو امر هام للغاية لم تصل إليه العديد من الدول التي تحارب الإرهابيين.
"بكري" يكشف حقيقة سفر النواب إلى روسيا على نفقة البرلمان (فيديو)
كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، حقيقة سفر أعضاء مجلس النواب إلى روسيا على نفقة البرلمان، موضحًا أن مجلس النواب أكد أنه لم يذهب أحد من النواب إلى روسيا "لا حد راح روسيا، ولا حد راح على حساب البرلمان".
رئيس مجلس النواب يكشف كواليس زيارته للبرلمان الأوروبي (فيديو)
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان الأوروبي تفهم الأوضاع في مصر بعدما شرح لهم طبيعة الأوضاع، موضحًا أنهم في أوروبا يفكرون دائمًا في حقوق الإنسان، ولكن حقوق الإنسان يجب في إطار الواقع والمحتوى الذي تطبق فيه.
نقيب الصحفيين: لدينا تحفظات على بعض مواد قانون الصحافة والإعلام الموحد
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنهم لديهم تحفظات على بعض المواد في قانون الصحافة والإعلام الموحد، موضحًا أن هناك حوالي 8 مواد خلافية.
وزيرة السياحة: إصابة محمد صلاح كانت صدمة لنا (فيديو)
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة: شاهدنا جميعا محمد صلاح وشجعه جميع المتواجدين في المباراة، كانت إصابته صدمة حقيقية ليس فقط بالنسبة له ولكن لكل المصريين الذين كانوا يشاهدونه، مضيفة نحن نتمنى له النجاح باستمرار، وهناك دائمًا الكثير من الفرص لكي نلتقي وأؤكد له أننا جميعًا نساندة، وفي انتظار المباريات القادمة.
"الصحة": إعادة تجهيز 32 مستشفى مغلقة وتحويلهم لمراكز لخدمة الأم والطفل
قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه يتم تجهيز 32 مستشفى بـ 9 محافظات من محافظات الصعيد كانت مغلقة منذ أعوام طويلة، وتم تحويلهم لمراكز لخدمة الأم والطفل، مشيرًا إلى أنه تم استلام جزء منهم وجاري فرشهم بالمستلزمات الطبية اللازمة.
خبير أسواق المال: الحكومة أكدت على دعم المازوت للمصانع الكبيرة
قال هشام حسن خبير أسواق المال، إن الحكومة أكدت على دعم المازوت للمصانع الكبيرة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
رئيس هيئة السكة الحديد يكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر
أكد المهندس السيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لن يتم تحريك أسعار التذاكر خلال الفترة الجارية، رغم ضرورة رفع الأسعار لكي يتم تقديم الخدمة بكفاءة عالية، خاصة أن أسعار تذاكر القطارات غير المكيفة لم يتم رفعها منذ عام 1998.
الحلبي: القوات المسلحة مستمرة بنجاح كبير في مواجهة الإرهاب بسيناء (فيديو)
علق اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على نتائج البيان رقم "24" للعملية الشاملة سيناء 2018، قائلا إنه يؤكد استمرار نجاح العملية ضد الإرهاب بصورة محترفة ونجاح البعد القانوني بشكل كبير وهو امر هام للغاية لم تصل إليه العديد من الدول التي تحارب الإرهابيين.
"بكري" يكشف حقيقة سفر النواب إلى روسيا على نفقة البرلمان (فيديو)
كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، حقيقة سفر أعضاء مجلس النواب إلى روسيا على نفقة البرلمان، موضحًا أن مجلس النواب أكد أنه لم يذهب أحد من النواب إلى روسيا "لا حد راح روسيا، ولا حد راح على حساب البرلمان".
رئيس مجلس النواب يكشف كواليس زيارته للبرلمان الأوروبي (فيديو)
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان الأوروبي تفهم الأوضاع في مصر بعدما شرح لهم طبيعة الأوضاع، موضحًا أنهم في أوروبا يفكرون دائمًا في حقوق الإنسان، ولكن حقوق الإنسان يجب في إطار الواقع والمحتوى الذي تطبق فيه.
نقيب الصحفيين: لدينا تحفظات على بعض مواد قانون الصحافة والإعلام الموحد
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنهم لديهم تحفظات على بعض المواد في قانون الصحافة والإعلام الموحد، موضحًا أن هناك حوالي 8 مواد خلافية.
وزيرة السياحة: إصابة محمد صلاح كانت صدمة لنا (فيديو)
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة: شاهدنا جميعا محمد صلاح وشجعه جميع المتواجدين في المباراة، كانت إصابته صدمة حقيقية ليس فقط بالنسبة له ولكن لكل المصريين الذين كانوا يشاهدونه، مضيفة نحن نتمنى له النجاح باستمرار، وهناك دائمًا الكثير من الفرص لكي نلتقي وأؤكد له أننا جميعًا نساندة، وفي انتظار المباريات القادمة.
"الصحة": إعادة تجهيز 32 مستشفى مغلقة وتحويلهم لمراكز لخدمة الأم والطفل
قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه يتم تجهيز 32 مستشفى بـ 9 محافظات من محافظات الصعيد كانت مغلقة منذ أعوام طويلة، وتم تحويلهم لمراكز لخدمة الأم والطفل، مشيرًا إلى أنه تم استلام جزء منهم وجاري فرشهم بالمستلزمات الطبية اللازمة.
خبير أسواق المال: الحكومة أكدت على دعم المازوت للمصانع الكبيرة
قال هشام حسن خبير أسواق المال، إن الحكومة أكدت على دعم المازوت للمصانع الكبيرة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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