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كوبر يطلب 160 ألف دولار لتجديد عقده مع منتخب مصر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:25 ص
كوبر يطلب 160 ألف دولار لتجديد عقده مع منتخب مصر
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منى العوضي
 

 

أكد الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، أن اتحاد الكرة المصري يسعى لتجديد عقد هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني بعد خوض المباراة الأخيرة للمنتخب في المونديال أمام السعودية.

 

قال مهيب، خلال برنامجه "من روسيا مع التحية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "اتحاد الكرة يسعى للتجديد مع كوبر مرة أخرى مقابل 120 ألف دولار لكن الأخير طلب زيادة راتبه إلى 160 ألف دولار".

 

تابع: "هاني أبو ريدة وعد كوبر بالتجديد بعد المونديال لكن طلب منه التركيز في مباراة السعودية من أجل تحقيق الفوز".

المزيد عن: مصر كورة كوبر كرة في المونديال رياضة
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