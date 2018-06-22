مصطفى الفقي يحتفل بتوقيع أحدث مؤلفاتة بحضور وزير الشباب والرياضة الأسبق (صور)





أقيم منذ قليل حفل توقيع أحدث مؤلفات الدكتور مصطفى الفقي، وهم "ذكريات معهم، وعرفتهم عن قرب، وشخصيات على الطريق"، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور سعيد المصري، الأمين العام.





وسرد " الفقي"، خلال كلمته بحفل التوقيع، أهم المحطات بحياته، وتفاصيل لأهم الأحداث التي أثرت في مشواره الثقافي.





وشارك في حفل التوقيع كل من الدكتور جمال أبو شقرة وعلي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق.







