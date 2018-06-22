مدرب الأرجنتين: رونالدو لاعب ممتاز





أشاد ‏خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، بالنجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بوصفه لاعب ممتاز، كما أن الألقاب تتحدث عنه.





وقال سامباولي في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة منتخبه بالخسارة من كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة: "أداء كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد والمنتخب البرتغالي يؤكد علي مستواه المميز".





وعندما تم سؤاله عن مقارنة رونالدو مع ليونيل ميسي قال: "لكن المقارنات غير مناسبة بين ميسي ورونالدو، بسبب الوضع الذي يعيشه ليونيل ميسي".



