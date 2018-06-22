حالة الطقس اليوم الجمعة 22/6/2018 في مصر والدول العربية

نقدم لكم توقعات حالة الطقس فى مصر والدول العربية، اليوم الجمعة 22/6/2018، حيث أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا وأن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.









حالة الطقس اليوم الجمعة 22/6/2018 في مصر:





تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون الرياح معتدلة وأغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





أما حالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.









حالة الطقس اليوم الجمعة 22/6/2018 في الأردن:





تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذه الفترة من السنة في النهار، وتسود أجواء صيفية مُعتدلة في عموم المناطق، وتكون حارة نسبياً في الاغوار والعقبة والبحر الميت والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.









حالة الطقس اليوم الجمعة 22/6/2018 في خليج العقبة:





تكون الرياح شمالية، مُعتدلة السرعة، حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية، كما تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق في الليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.









حالة الطقس اليوم الجمعة 22/6/2018 في فلسطين:



