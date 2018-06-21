جمعة: رشحت لشخصية منذر ريحانة في "أبو عمر المصري" ولكني فضلت الريس بحيري









وتابع: "موسى، أخبرني أنه يراني في "بحيري" أكثر، مؤكدًا أن اختياره كان صائبًا، وأنا ثاني فنان وقع عقد أبو عمر المصري بعد أحمد عز".





عبر الفنان محمد جمعة، عن سعادته بمشاركته فى مسلسل "أبو عمر المصرى" مع المخرج أحمد خالد موسى والفنان أحمد عز، مشيرًا الى أنه يعشق التعاون مع "موسى" حيث قدن معه عملين من قبل وهما "الميزان" و"هذا المساء".وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "CBC" قائلًا: "أحمد خالد موسى قال لي إن هناك شخصيتان أمامى الأولى الريس بحيري التى قدمتها، والأخرى الشيخ حسين التي قدمها منذر الفنان ريحانة".