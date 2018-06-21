ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جمعة: رشحت لشخصية منذر ريحانة في "أبو عمر المصري" ولكني فضلت الريس بحيري

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:56 م
جمعة: رشحت لشخصية منذر ريحانة في أبو عمر المصري ولكني فضلت الريس بحيري
طباعة
مريم الشريف
 

عبر الفنان محمد جمعة، عن سعادته بمشاركته فى مسلسل "أبو عمر المصرى" مع المخرج أحمد خالد موسى والفنان أحمد عز، مشيرًا الى أنه يعشق التعاون مع "موسى" حيث قدن معه عملين من قبل وهما "الميزان" و"هذا المساء".

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "CBC" قائلًا: "أحمد خالد موسى قال لي إن هناك شخصيتان أمامى الأولى الريس بحيري التى قدمتها، والأخرى الشيخ حسين التي قدمها منذر الفنان ريحانة".

وتابع: "موسى، أخبرني أنه يراني في "بحيري" أكثر، مؤكدًا أن اختياره كان صائبًا، وأنا ثاني فنان وقع عقد أبو عمر المصري بعد أحمد عز".

المزيد عن: نجوم الفن منذر رياحنة مشاهير مزيكا محمد جمعة فن سينما دراما الفجر الفني الريس بحيري اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
x
14:00
كوستاريكا
نيجيريا
x
17:00
أيسلندا
صربيا
x
20:00
سويسرا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 1:30:01 AM