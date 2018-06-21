محافظ الإسكندرية يجتمع بأعضاء شعبة خدمات النقل الدولي لمناقشة تأثير أسعار البنزين
الخميس 21/يونيو/2018 - 11:38 م
دينا حسن- محمد رجب
عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم اجتماعا بأعضاء شعبة خدمات النقل الدولى وشعبة الوقود بالغرفة التجارية وذلك لمناقشة كيفية التقليل من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على النقل، لتخفيف العبء عن المواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم سلطان الشكر لاعضاء الغرفة التجارية ورجال أعمال الاسكندرية على تعاونهم الدائم ومساهماتهم في حركة التنمية بالمدينة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية في الإسكندرية متفردة برجالها ومتميزة بأعمالها، مشيرا إلى أن أي زيادة في أسعار المحروقات تتبعها زيادة في سعر النقل ولكن دورنا أن نتكاتف ونتعاون حتى لا تكون الزيادة مبالغ فيها بالنسبة للمواطن البسيط،مؤكدا أن إدارة الامر هو الذي سيعمل على الوصول إلى الحل الامثل الذي يرضي اغلب الأطراف.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الحياة الاقتصادية بدون نقل تساوى الموت، مشيرا أن جزء من الإصلاح الاقتصادي هو سد العجز في الموازنة العامة، وذلك لخلق فرص عمل اكثر مع تحسين مستوى المعيشة كما أن الإصلاح الاقتصادي له عوارض وهذه هي فترة علاج المرض مؤكدا أن فترة العلاج هي اصعب الفترات التي يجب أن وتشارك في اجتيازها.