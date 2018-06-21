محافظ الإسكندرية يجتمع بأعضاء شعبة خدمات النقل الدولي لمناقشة تأثير أسعار البنزين

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم اجتماعا بأعضاء شعبة خدمات النقل الدولى وشعبة الوقود بالغرفة التجارية وذلك لمناقشة كيفية التقليل من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على النقل، لتخفيف العبء عن المواطنين.





وخلال الاجتماع، قدم سلطان الشكر لاعضاء الغرفة التجارية ورجال أعمال الاسكندرية على تعاونهم الدائم ومساهماتهم في حركة التنمية بالمدينة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية في الإسكندرية متفردة برجالها ومتميزة بأعمالها، مشيرا إلى أن أي زيادة في أسعار المحروقات تتبعها زيادة في سعر النقل ولكن دورنا أن نتكاتف ونتعاون حتى لا تكون الزيادة مبالغ فيها بالنسبة للمواطن البسيط،مؤكدا أن إدارة الامر هو الذي سيعمل على الوصول إلى الحل الامثل الذي يرضي اغلب الأطراف.



