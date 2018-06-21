"الإمارات للألمنيوم" تزود "ألوديوم " الاوروبية بالمنتجات المدرفلة لخمس سنوات

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم اتفاقية مدتها خمس سنوات تزود بمقتضاها شركة " ألوديوم" الاوروبية بمنتجات الألمنيوم المدرفلة..





حيث تمتلك ألوديوم ثلاثة معامل كانت تابعة سابقاً لشركة ألكوا الأمريكية في كل من إسبانيا وفرنسا.





وتُستخدم منتجات الألمنيوم المدرفلة في صنع منتجات عديدة منها الصفائح والألواح والرقائق التي يتم استخدامها في مجالات متعددة منها تصنيع السيارات والطباعة التغليف.





وقع الاتفاقية وليد العطار مدير التسويق في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم و السيدآرنو دي ويرت المدير التنفيذي في شركة ألوديوم في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم فبمنطقة الطويلة في أبوظبي.





و اكد وليد العطار أهمية اختيار ألوديوم لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتأمين إمداداتها من لفائف الألمنيوم على المدى الطويل منوها بحرص "الامارات العالمية" على مواصلة إمداد ألوديوم باحتياجاتها من لفائف الألمنيوم عالية الجودة بشكل موثوق حتى تتمكن من مواصلة إنتاجها خلال السنوات المقبلة.





من ناحيته ذكر آرنو دي ويرت ان توقيع الاتفاقية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يشكل أهمية كبرى لـ"الوديوم" لتأمين منتجات الألمنيوم المدرفلة عالية الجودة لعدة سنوات منوها بأهمية التعازمل مع "الامارات العالمية" التي تمتلك خبرة ومخزون موثوق من الطاقة والمواد الخام والتزامها بأعلى معايير الجودة.





يذكر ان شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تمتلك القدرة على إنتاج نحو 400 ألف طن من منتجات الألمنيوم المدرفلة كل عام في موقع الشركة بمنطقة الطويلة في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي. كما أنتجت 2.6 مليون طن من الألمنيوم العام الماضي ما جعلها أكبر منتج "للأمنيوم عالي الجودة" أو المنتجات ذات القيمة المضافة في العالم.