مصادر: حركة المحافظين الجديدة تشمل 12 تغييرًا.. وارتفاع عدد السيدات إلى 3

قالت مصادر حكومية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انتهى من حركة المحافظين التي سيتم إجراءها خلال أيام.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن "مدبولي"، التقى عددُا من القيادات وأساتذة الجامعات التي ستتولى منصب المحافظ في الحركة الجديدة.





وتابعت المصادر: تشمل الحركة ما بين ١٠ إلى ١٢ محافظ بالإضافة إلى تعيين محافظ جديد لمحافظة المنوفية لافتا إلى أنه سيتم تنقلات بين عدد من المحافظين حيث يترك المحافظ محافظته ويتولي محافظة أخرى.









وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تعيين سيدتين في منصب المحافظين في الحركة الجديدة، بالإضافة إلى محافظة البحيرة الحالية .





وتوقعت المصادر الإبقاء على محافظين القليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر وشمال سيناء ومحافظ السويس وكفر الشيخ .