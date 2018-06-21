مصر × يوم.. "الوزراء": لن نبدأ من الصفر في ملف الإصلاح الاقتصادي

شهدت مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية نشاطًا زائدًا على صعيد مؤسسة، خاصة مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ومساعد ترامب للمفاوضات الدولية، بالإضافة إلى تأكيد مجلس الوزراء على أن حكومة مصطفى مدبولي لن تبدأ من الصفر في إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

"السيسي" يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على استمرار تعزيز وتنمية العلاقات مع الولايات المتحدة، متابعا أن مصر تدعم الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

ونقلت فضائية "إكسترا نيوز" عن بيان الرئاسة، أن الرئيس استقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ومساعد ترامب للمفاوضات الدولية، جاريد كوشنر، متابعا أن الاجتماع استعرض جهود الإدارة الأمريكية لإعادة مسار المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل.

كما لفت إلى ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يساعد على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

"الوزراء": لن نبدأ من الصفر في ملف الإصلاح

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستسعى لإجراء بعض التعديلات على السياسة الضريبية، والتعاون القائم بين وزارة المالية وبعض قطاعات الدولة.

وأشار "سلطان"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "أون لايف" اليوم الخميس، إلى أن رئيس الوزراء كرّم بعض الوزراء السابقين، كوزير الصحة، والطيران المدني، كـ لافتة إنسانية.

وأوضح حكومة المهندس مصطفى مدبولى لن تبدأ من الصفر في ملف الإصلاح الاقتصادى ولكنها تستكمل جهود حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق.

"عبدالعال": البرلمان الأوروبي لم يصنف "الإخوان" كجماعة إرهابية لاعتبارات سياسية

علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على عدم اعتراف دول العالم بجماعة الإخوان رسميًا بأنها جماعة إرهابية، مؤكدًا أنه ليس تقصيرًا من مصر، ولكنه له حسابات سياسية.

وأوضح "عبدالعال"، خلال تصريحاته لـ فضائية "صدى البلد"، على هامش زيارته للبرلمان الأوروبي، أن كل دولة تتخذ قراراتها في حدود الاعتبارات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالقرارات، وأن عدم أخذ أوروبا هذا القرار لا يعني أنهم يؤيدون ما تقوم به الجماعة الإرهابية، ولكن لحسابات سياسية يقدرونها، معقبًا: "وأنا واثق أنهم سيكتشفون سوء تقديرهم في هذا المجال".

وطالب البرلمان الأوروبي بالتحدث مع مصر كما ترغب مصر في التحدث معهم، وألا يطبقوا المعايير الأوروبية التي وصلوا إليها بعد مئات السنين على الأوضاع في مصر.

مصطفى بكري مشيدًا بقرار صك عملة باسم جمال عبدالناصر: أثلج صدورنا

أشاد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، بقرار صك عملة باسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قائلًا: "رئيس الوزراء السابق أوفى بوعده، والقرار أثلج صدور الجميع".

وأضاف "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن العملات التذكارية ستصدر في شهر يوليو؛ من فئة جنيه و5 جنيه ذهبية بقيمة 32 ألف جنيه، و3 عملات فضية بقيمة 2800 جنيه.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، مؤكدًا أنه أقل تقدير ممكن أن يقدم للرئيس الراحل.

"الخارجية": لا حل عسكري للأزمة السورية

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سامح شكري أكد على أن الدستور السوري ملك للسوريين فقط، مشيرًا إلى أن سبب زيارة وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية تستهدف التشاور مع مصر والاستماع إلى تقيم مصر ووزير الخارجية لما تقوم به الهيئة في هذا التوقيت.

وتابع أبوزيد، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن المعارضة السورية في هذا التوقيت طالبت بإعداد أعضاء تشكيل اللجنة الدستورية التي ستتولى التفاوض حول الدستور السوري تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه لا حل عسكري للأزمة في سوريا.

وأضاف أن وزير الخارجية، أكد على الدعم المصري الكامل للحل السياسي في سوريا وأهمية النظر إلى الخطوة الحالية بتشكيل اللجنة السورية باعتبارها ليست هدف في حد ذاتها ولكنها خطوة من خطوات تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسوريا، متابعًا: "وزير الخارجية أكد على أن مصر تبذل قصارى جهدها لحل الأزمة السورية".