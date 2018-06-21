جنرال أمريكي يؤكد التزام بلاده تجاه حلف شمال الأطلسي

أكد ضابط رفيع في الجيش الأمريكي الخميس أن بلاده ستواصل التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي، مع وصول مجموعة جديدة من المروحيات العسكرية إلى ميناء روتردام، لتعزيز العمليات الجارية.





وشهد ميناء روتردام، الأكبر في أوروبا، أول أمس الأربعاء تنزيل نحو 60 من مروحيات "بلاك هوك" و"شينوك" لنقل الجنود التي تعود إلى لواء الطيران الحربي الرابع المتمركز في قاعدة فورت كارسون في كولورادو.





ويبدأ اللواء مهمة من 9 أشهر في أوروبا في إطار عملية "العزم الأطلسي" التي تشهد منذ أبريل 2014 المزيد من نشر جنود أمريكيين ومن حلف الأطلسي في القارة بهدف تطمين الحلفاء في أوروبا الشرقية وبعد التدخل الروسي في أوكرانيا.





وينتشر حالياً أكثر من 6 آلاف جندي أمريكي في دول الأطلسي ألمانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا.





وقال رئيس أركان غرفة العمليات الكولونيل جيف دي تينغو وسط الاستعدادات لنشر المروحيات إن "الرسالة للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في أوروبا هي أننا هنا ويمكن الاعتماد علينا، نحن أصدقاء داخل الحلف"، وأضاف "نحضر إلى أوروبا بسرعة أكبر، يجب أن نكون قادرين على الحضور لمساعدة حلفائنا الهولنديين وحلف شمال الأطلسي بسرعة أكبر استجابة لما تحتاجونه".





وأشار إلى أنه سيتم نشر المروحيات في دول الخاصرة الشرقية للأطلسي، مضيفاً أن دفعة ثانية من مروحيات أباتشي ستصل خلال الأسابيع المقبلة، وتهدف عملية "العزم الأطلسي" إلى مواجهة المخاوف الأمنية في أوروبا الشرقية عقب ضم روسيا جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.