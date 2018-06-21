ترامب يأمر وكالات أمريكية بلم شمل الأسر عند الحدود وميلانيا تزور المنطقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إنه أصدر تعليمات لوكالات اتحادية لبدء لم شمل الأطفال وذويهم الذين تم فصلهم عند الحدود المكسيكية الأمريكية بعد أن دخلوا البلاد بشكل غير مشروع، في خطوة أولى نحو تطبيق أمره التنفيذي الذي يغير سياسة الإدارة التي قوبلت بانتقادات دولية.





وجاء إعلان ترامب فيما قامت زوجته ميلانيا بزيارة لمركز احتجاز حدودي في تكساس حيث يحتجز الأطفال، وأثار مقطع مصور لأطفال يجلسون في أقفاص وتسجيل صوتي لأطفال وهم يصرخون غضباً في جميع أنحاء العالم.





وقال خلال اجتماع مع حكومته "نريد أن نلم شملهم، لا نريد فصل الأطفال عن ذويهم"، وأبلغ الحكومة بأنه أصدر أوامره لوزارات العدل والأمن الداخلي والصحة والخدمات الإنسانية بالعمل معاً لإبقاء أسر المهاجرين غير الشرعيين معاً خلال عملية الهجرة ولم شمل المجموعات التي سبق فصلها.





وفي الأسبوع الماضي قال ترامب إن الكونغرس وحده هو الذي يستطيع أن يغير سياسة الفصل لكنه وقع أمراً تنفيذياً أمس الأربعاء بعدم فصل الأسر خلال إجراءات الهجرة، ولا يزال الأمر يواجه احتمال الطعن عليه قضائياً، ومن المتوقع أن يقدم محامو الإدارة طلباً لتعديل تسوية قضائية في عام 1997 تحدد فترة احتجاز الحكومة لقصر بـ 20 يوماً.





وقامت ميلانيا بزيارة لم يعلن عنها لمدينة مكالين الحدودية للاجتماع مع العاملين في مركز احتجاز للقُصر وسألتهم عن عملهم وعن معاملة الأطفال، وقالت "أنا هنا لأتعرف على منشأتكم التي أعلم أنكم تستضيفون فيها أطفالاً لفترات طويلة وأود أن أسألكم كيف يمكننا مساعدة هؤلاء الأطفال على الالتحاق بأسرهم في أسرع وقت ممكن".