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أبوريدة: أعداء مصر وراء الشائعات والأكاذيب المتداولة عن منتخبنا

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:27 م
أبوريدة: أعداء مصر وراء الشائعات والأكاذيب المتداولة عن منتخبنا
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علاء خليف
 

علق هاني أبوريدة رئيس إتحاد الكرة المصري علي الأنباء التي ترددت حول وجود حالة من الفوضي داخل معسكر المنتخب الوطني في روسيا وعدم إحكام السيطرة علي اللاعبين ووجود خلافات داخل المعسكر.


وقال "أبوريدة" في تصريحات نقلتها فضائية "دي إم سي": " ما تردد حول وجود فوضي في معسكر منتخبنا غير صحيحة، لاعبي المنتخب كانوا ملتزمين بشكل كبير داخل فندق الإقامة في روسيا قبل مواجهة المنتخب الروسي".


وأضاف: " اللاعبون كانوا منفصلين في فندق الإقامة بعيدًا عن أماكن النزلاء، والصور المتداولة من معسكرات قديمة..ونجحنا في إحكام السيطرة علي المنتخب لاعبين وجهاز فني".


وتابع: " أعداء الوطن وراء الأكاذيب والافتراءات التي تم تداولها خلال الساعات المقبلة، وأناشدهم بتحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أنباء عن منتخبنا الوطي".


وأتم: "يجب أن نحافظ علي لاعبينا بدلًا من تداول الشائعات وإفتراءات كاذبة".

المزيد عن: مونديال روسيا منتخب مصر كورة اتحاد الكرة ابو ريدة
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