محافظ الإسكندرية: منظومة الشكاوى الموحدة تتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بالتعريفة الجديدة للمواصلات
الخميس 21/يونيو/2018 - 11:25 م
دينا حسن- محمد رجب
قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالتعريفة الجديدة للمواصلات ومدى التزام السائقين بها على الرقم الخاص بها ١٦٥٢٨، فضلا عّن الخط الساخن ١٥٣٣٣، مؤكدا أن الجميع سيقوم باتخاذ إجراءات مشددة تجاه السائقين المخالفين لتعريفة الركوب للجديدة أو الممتنعين عن تعليق ملصقات التسعيرة الجديدة أو المتلاعبين في أسعار تعريفة الركوب، وإيقافهم عن العمل فورا وسحب الرخصة، وتوقيع غرامة مالية عليهم مع تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة.
من الجدير بالذكر، أنه إستكمالًا للجهود المشتركة لتفعيل قرار السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم ٣١٤ لعام ٢٠١٧ بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٥٥ لسنة ٢٠١٧، بشأن منظومة الشكاوى الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين فقد تم تخصيص رقم ١٦٥٢٨، لتلقي شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو عن طريق الدخول على موقع http:www.shakwa.eg، مما يساهم في رفع الوعي المجتمعي بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ويؤكد على حرص وإلتزام المؤسسات الحكومية بإستقبال شكاوى المواطنين والإستجابة لها وسرعة حلها.