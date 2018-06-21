محافظ الإسكندرية: منظومة الشكاوى الموحدة تتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بالتعريفة الجديدة للمواصلات

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالتعريفة الجديدة للمواصلات ومدى التزام السائقين بها على الرقم الخاص بها ١٦٥٢٨، فضلا عّن الخط الساخن ١٥٣٣٣، مؤكدا أن الجميع سيقوم باتخاذ إجراءات مشددة تجاه السائقين المخالفين لتعريفة الركوب للجديدة أو الممتنعين عن تعليق ملصقات التسعيرة الجديدة أو المتلاعبين في أسعار تعريفة الركوب، وإيقافهم عن العمل فورا وسحب الرخصة، وتوقيع غرامة مالية عليهم مع تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة.



