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تامر حبيب ومحمد حفظي في عزاء والد المطرب "أبو" (صور)

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:22 م
تامر حبيب ومحمد حفظي في عزاء والد المطرب أبو (صور)
تامر حبيب ومحمد حفظي
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سارة إبراهيم، تصوير: محمد لطفي
 
وصل منذ قليل، السيناريست تامر حبيب والمنتج محمد حفظي، لحضور عزاء المهندس خالد أبو العينين، والد المطرب والملحن "أبو".

يقام العزاء حالياً داخل مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور نجوم الفن. 

يذكر أن والد "أبو" رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، وتم دفنه بمقابر الأسرة ببورسعيد.
تامر حبيب ومحمد حفظي في عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
تامر حبيب ومحمد حفظي في عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
تامر حبيب ومحمد حفظي في عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
تامر حبيب ومحمد حفظي في عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
تامر حبيب ومحمد حفظي في عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
تامر حبيب ومحمد حفظي في عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
تامر حبيب ومحمد حفظي في عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
تامر حبيب ومحمد حفظي في عزاء والد المطرب "أبو" (صور)
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