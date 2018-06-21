يسرا المسعودي ضيفة "نهارك سعيد" على "نايل لايف".. غدًا

تحل الفنانة التونسية يسرا المسعودي، غدًا الجمعة، ضيفة على برنامج "نهارك سعيد" في تمام الساعة التاسعة صباحًا على قناة "نايل لايف".

وتتحدث "المسعودي" خلال اللقاء عن أعمالها التي شاركت في المارثون الرمضاني بعد نجاحها الذي حققته في مسلسل "السهام المارقة" بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "عزمي وأشجان" مع الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، كما تتطرق في الحديث عن مشاركتها في فيلم "كارما" للمخرج الكبير خالد يوسف بالإضافة إلى أعمالها الفنية المقبلة.